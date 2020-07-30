【專家點評】楊俊文：美匯指數大跌　或下試...

金價銀價創新高，比特幣創新高，美匯急跌，美國10年期國債維持0.5至0.6%的低水平，主因是美國對待疫情的消極態度，基本上是任由新冠肺炎傳播，寄望肺炎自動消失。結果是疫情失控，經濟大受打擊，一輪又一輪的印鈔派錢救經濟使國家債務急升，美元匯價必然受壓，最終會慢慢減弱美元在全世界的結算地位。

美匯下跌，資金會流出美國轉入去非美元地區或是其他避險資產如黃金、比特幣和日圓等。同時穩定的匯價也是實體經濟很重要的基礎，美元急插間接會拖低經濟增長率或是美股進一步上升的動力。

以目前美匯指數93水平，很有機會會下試2017年底位92.5或2018低位89附近水平。所以未明確找到支持前，美股難脫日升日跌上落走勢，金價則會突破2,000美元關口。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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