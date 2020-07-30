【市前重點睇】道指升160點　金價回軟

●美匯指數跌至93.45，離岸人民幣(CNH)高見6.9959，港匯觸發7.75，美元兌日圓處105.03，歐元跌至1.1787，英鎊低見1.2986。金價跌至1,968美元。布油見43.75美元，紐油報41.28美元。道指期貨下跌。

●港匯持續強勢，於紐約交易時段尾市再度觸發強方兌換保證，沽出31億港元，銀行體系結餘在7月31日將增至1,833.56億港元。今次是金管局相隔3周之後再度入市。

●聯儲局主席鮑威爾表示，預期未來一段時間內不會取消聯儲局的刺激措施，甚至沒有打算恢復加息，但目前未有考慮購買股票。

●美國6月商品貿赤縮至5,506億元，出口急升13.9%。

●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報25,008點，升124點或0.5%。

●即月恒生指數夜期收報24,914點，升35點，高水31點 ，成交7,180張。

●紐約9月期油收報每桶41.27美元，升23美仙或0.56%；布蘭特9月期油收報每桶43.75美元，升53美仙或1.22%。

●紐約8月期金收報每安士1,953.4美元，升8.8美元或0.5%，再創收市新高。

●應對疫情！新加坡要求銀行限制今年派息。

●百威亞太中期錄得股東應佔溢利1.85億美元，按年倒退69.47%，每股盈利1.4美仙，不派中期息。

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