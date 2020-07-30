【市前重點睇】道指升160點 金價回軟
2020年07月30日 07:47
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●美匯指數跌至93.45，離岸人民幣(CNH)高見6.9959，港匯觸發7.75，美元兌日圓處105.03，歐元跌至1.1787，英鎊低見1.2986。金價跌至1,968美元。布油見43.75美元，紐油報41.28美元。道指期貨下跌。
●港匯持續強勢，於紐約交易時段尾市再度觸發強方兌換保證，沽出31億港元，銀行體系結餘在7月31日將增至1,833.56億港元。今次是金管局相隔3周之後再度入市。
●道指收報26,539點，升160點或0.61%；標指收報3,258點，升40點或1.24%；納指收報10,542點，升140點或1.35%。 https://bit.ly/2BHueov
●美國聯儲局宣布，聯邦基金利率維持介乎0至0.25厘，符合市場預期，當局承諾會動用所有政策工具支持經濟，並重申維持低息直至有信心經濟重回正軌。 https://bit.ly/3160muK
●聯儲局主席鮑威爾表示，預期未來一段時間內不會取消聯儲局的刺激措施，甚至沒有打算恢復加息，但目前未有考慮購買股票。
●美國6月商品貿赤縮至5,506億元，出口急升13.9%。
●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報25,008點，升124點或0.5%。
●即月恒生指數夜期收報24,914點，升35點，高水31點 ，成交7,180張。
●紐約9月期油收報每桶41.27美元，升23美仙或0.56%；布蘭特9月期油收報每桶43.75美元，升53美仙或1.22%。
●紐約8月期金收報每安士1,953.4美元，升8.8美元或0.5%，再創收市新高。
●全球醞釀去美元化，爭相班「金」回朝。 https://bit.ly/2P52sFh
●英國富時100指數收報6,131點，升2點或0.04%；法國CAC指數收報4,958點，升29點或0.6%；德國DAX指數收報12,822點，跌13點或0.1%。 https://bit.ly/30cretD
●憂美對中國實施金融制裁，有報告籲中國急避SWIFT。 https://bit.ly/2Xbgxp8
●應對疫情！新加坡要求銀行限制今年派息。
●【內地客撤出】二手樓低價急出貨個案顯著增加。 https://bit.ly/3f7acBf
●香港第二季GDP按年收縮9%，私人消費挫14%。 https://bit.ly/3f6oAd6
●百威亞太中期錄得股東應佔溢利1.85億美元，按年倒退69.47%，每股盈利1.4美仙，不派中期息。
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