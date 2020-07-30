【股民熱話】「內循環」國策大啟示：港股死不得…

周三(29日)見到一段市場消息：內地商務部將組織各地利用「金九銀十」的傳統消費旺季，舉辦2020年全國「消費促進月」活動。事實上，除了金九銀十消費黃金檔期，下半年內地將全方位落實「內循環」國策，催谷消費和投資，力保內部需求，以之應對外部圍堵。到底此路通嗎？

首先，所謂「內循環」，就是善用14億人口的內部需求，來維持資源流轉，保持經濟穩定運行。事實上，如今以美國為首的西方國家不斷作出抗華的舉措，但以目前中國的經濟狀況，仗不是不可打，是不值得打。面對保護主義上升、世界經濟低迷、全球市場萎縮，只有少理外邊雜音，做好內部經濟，保經濟市場循環暢通，發揮市場規模優勢，就成為內地當局應對當今國際形勢的主要對策。

其實，「內循環」不是甚麼新概念，嚴格而言是迫不得已的對策，畢竟外部形勢非中國可控範圍，只有做好可控範圍內的事，就係內部經濟。

「內循環」要成功，關鍵有兩個，第一係要保持市場流動性充裕，如果缺錢，等如水喉冇水，甚麼暢通、循環，都不可能做到。第二係要穩定內部信心不受外部衝擊，否則居民心慌慌，有錢唔敢使，如何能推動內循環？第三係要保持新經濟產業活力，作為抵銷傳統經濟乏力的影響，為經濟創造新價值，以作為推動內循環的「潤滑劑」。

是故，在這個大國策之下，筆者的看法是，第一，新經濟仍然是資金所向，龍頭新經濟股的策略是每逢大調整趁低吸納，長線持有；第二，中、港資產價格都會力保穩定，內地和香港的股市和樓市會有波幅，但都會力保大致穩定，甚至穩步有升，皆因財富效應是推動內循環的有力招數，未來只要條件許可，政策必以善用。

內地5G通訊發展速度冠全球，將為新經濟產業提供有利的營商環境，為企業帶來盈收上升空間，亦為A股估值上調帶來動力。港股既是中國資產的主要境外定價中心，自然係「死不得」，否則會將風險傳導回內地。排除打仗的可能性，未來會持續有更多中概股回歸中、港兩地主場，股票現貨市場和衍生工具產品蓬勃發展，將帶動兩地股市規模不斷擴張，並增加在全球投資者眼中的吸引力。股民能否在港股「淘金」，關鍵是懂得選擇受惠股，若然只管繼續長坐傳統經濟蟹貨等運到，便難以把握到國策市下的機會。

放在眼前，兩個極端的假設。其一就係「戰爭市」，即預咗打仗，除了炒吓金銀，石油股，都冇咩有得諗。其二就係睇好「內循環」國策，兩地金融市場既擔當推動循環的主要角色，既死不去，就要設法活下來。

筆者身邊都不少老友股民，近期都因為種種家國大事和疫情困擾，日日愁眉不展，總之愈有錢就愈憂心忡忡，唔知如何保障到財產。其實，若然決定移民，就唔使多諗，當選擇自動離場。但若然自問刻下飛不起、走不動，就別再想太多，免得累及健康，損失更大。與其為繼續困在死胡同，迷失方向兼浪費時間，倒不如及早認清形勢，選擇所相信的情景，努力實現投資目標。畢竟呢個世界，冇錢在手，就更沒有話語權了。收拾心情，所謂「有危有機」，畀心機搵錢，方為重要！

東網財經專欄作者 帥哥

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