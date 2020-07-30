【專家點評】古勝：短期可以留意呢隻銀行股…

港股成交繼續縮，買盤唔算積極，且波幅收窄，反映市場觀望氣氛濃厚。尋日恒指微升110點，收報24,883點，企穩50天線，上方阻力位已下移至25,000點的10天線水平。短線企得番上去，可能意味着仲有得短炒一轉，不過記得要控制注碼，因為中美關係近兩日好似平靜番啲，但唔知幾時又會再度惡化，入得場就預咗要轉身快。

先參考大行睇法，摩根大通報告指，相比起滙控，該行較為睇好渣打，予其「增持」評級，目標價上調至49元，認為其股價較滙控有約30%折讓，但兩者股本回報率相若。又預期渣打2019至2022財年的撥備前盈利年複合增長率7%，得益於非利息收入增長及營運開支較低等因素。

再睇走勢，渣打昨升逾2%收報42.6元，表現相對強。而過去5個月營造圓底向上，近1個多月股價大致於39.9至45元之間整固；且10周線升穿20周線，中線或有驚喜，可留意反彈機會，建議候低於42元小注上車，後市若升穿45元的頸線位置，再以補回3月中的下跌裂口約49元水平為目標，向下跌穿39元止蝕。

東網財經專欄作者 古勝

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