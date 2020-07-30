【專家點評】林嘉麒：金價或陷調整　美元可能轉強？

市場等待聯儲局議息結果，市場已預期息口不變，關心的不是息率走勢，而是對於未來經濟的看法。事實上，聯儲局所謂的無限QE，講多過做，近月美國資產負債表擴張減慢，投資者已不再期望聯儲局救市。更何況美元連日走弱，相繼失守94及95關口，估計弱勢已成，聯儲局已變得被動，貨幣政策未出已被看淡美元走勢。近期聯儲局一眾決策者對經濟前景看法愈趨悲觀。有官員警告，公共衞生危機將捲土重來，就業等經濟數據雖然有所改善，但可能只是曇花一現。美國疫情影響對於美國經濟復甦的可能已變得遙不可及，極為嚴峻，成為了美元持續暴跌的原因。

近期金價大幅上升，亦引起市場關注，惟前景看法分歧。部分投資者認為美國將實施負利率，部分則認為聯儲局會考慮其他措施，包括收益率曲線控制等。高盛警告新冠肺炎疫情令美國政府負債急增，可能損害美元儲備貨幣地位；繼續唱好金價前景，目標價升至每安士2,300美元。有認為，美國10年期國債孳息率、扣除通脹影響後實際利率為負1厘，是目前推升金價的主因。不過，以過去數次聯儲局的會議紀錄，實施負利率機會不大，假如今次議息聲明並沒有迹象利率會進一步下調至負，金價這輪升勢不但沒有支持，相反會出現較大調整。

首先，這輪金價的暴升源於黃金ETF持位的急增。翻查國際黃金協會的月度數據，近月ETF加倉明顯，導致黃金需求大幅上升，就以全球最大黃金交易所買賣基金SPDR Gold Trust為例，旗下黃金周三單日持倉就增加0.7%，達到1,243.12噸，而全球黃金ETF截至6月底持倉高達3,620噸，為歷史新高，按季更大增12%，而SPDR Gold Trust按季大增18%，可想而知炒味多濃。相比美元匯價，今個月明顯跑輸金價，指數由月初至今累跌約3.8%，但現貨金價累升1成。若與去年底比較，金價已累升逾29%。假如今次聯儲局未透露有關未來貨幣政策，尤其不會繼續弱美元等消息，不能排除美元過分被貶值，屆時金價回歸現實的話，相信下跌力會相當嚇人。

再者，美元弱勢源於經濟與疫情。藥廠輝瑞預計最早將於10月份提交新冠狀病毒疫苗予監管機構進行最終審核，計劃到2020年底生產最多1億劑疫苗，到2021年底生產約13億劑疫苗。同時，美國參議院共和黨人已公布1萬億美元的抗疫刺激計劃。《HEALS法案》包括向美國人第2次提供金額最高為1,200美元的經濟刺激支票，額度與上一輪相同，以幫助合乎標準的美國人在經濟衰退形勢繼續惡化的情況下維持生活。該法案還將提供更多的失業援助，儘管其提供的資金少於現行但即將到期的《CARES法案》。由於與眾議院民主黨早前提出的計劃大相逕庭，因此通過機會極大，屆時或會迎來美元淡友平倉，金價將迅即轉弱。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)

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