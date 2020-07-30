亞洲股市：日股靠穩 韓股升至近兩年高位

亞洲主要股市做好，日本、南韓及澳洲股市分別升0.2%至0.5%。

日本日經225指數報22,452.80，升55.69點或0.25%。

日本6月份零售額按月增長13.1%，預期為8%；按年跌1.2%，預期跌5.7%。

南韓首爾綜合指數升12點或0.54%，至2,275點，升至2018年10月以來新高。

三星電子升1.19%，公司第二季淨利潤5.49萬億韓圜，高過預期的4.86萬億韓圜，主要受惠於新冠肺炎疫情期間互聯網使用上升，刺激晶片需求和電子設備的銷售。

澳洲股市升31點或0.52%，報6,037點。

澳洲財政部秘書Steven Kennedy預期，該國第二季經濟收縮7%，復甦之路是漫長且不可預測。

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