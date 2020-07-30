【專家點評】彭偉新：中芯受惠國策值博
2020年07月30日 09:00
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港股整體走勢仍然維持反覆上落的局面，一方面市場仍擔心中美關係轉差所帶來的利淡因素，但同時市場亦相信北水繼續流入，正反映資金在現水平仍然願意撈底。因此，恒指短期內雖然已跌穿了20天線，但仍然未有失守50天線的情況下，中期反彈走勢仍然未可以說已經結束，相信港股仍然會維持在20天線及50天線之間繼續反覆。不過，由於近期市場傾向看淡後市，尤其是對中美關係的不確定性有較利淡的看淡下，令到成交額及資金流入的總額大幅下降，可能要等整體交投轉為較旺盛下，才會有機會拉動恒指重返20天線之上的機會。
暫時投資者的注點仍然不是恒指的成份股，相反，經過恒指由高位回調後，令到不少的科技股已有足夠的回調空間，反而有機會出現新一輪的升幅，尤其是港股近日的走勢偏向炒股不炒市，投資者可以留意科技股的走勢。
中芯國際(00981)相信會繼續受惠中央支持國產晶片業的發展，尤其是中美關係持續轉差下，內地會更加致力發展自家開發的晶片，而中芯國際是內地最有規模的晶片生產企業，雖然有消息指出其發展新一代晶片受到生產設施未能進口所限制。不過，在中央的全力支持下，預期中芯的整體技術及財務狀況會持續得到改善。股價自3月低位11.18元開始見底回升後，股價逐步收復100天線及50天線後，並於7月受返回內地科創板上市的消息刺激下，價最升上44.8元後見頂，並急速跌返周一低位見24.1元，剛好跌至50天線及整個升浪總升幅的61.8%回調目標，股價連續2日以陽燭收市，並突破10天線，預期股價短期會上試20天線，上望33元，投資者可以在28.5元水平買入，若股價跌穿之前低位24.1元，宜先行沽出止蝕。
京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)
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