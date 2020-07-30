【專家點評】彭偉新：中芯受惠國策值博

港股整體走勢仍然維持反覆上落的局面，一方面市場仍擔心中美關係轉差所帶來的利淡因素，但同時市場亦相信北水繼續流入，正反映資金在現水平仍然願意撈底。因此，恒指短期內雖然已跌穿了20天線，但仍然未有失守50天線的情況下，中期反彈走勢仍然未可以說已經結束，相信港股仍然會維持在20天線及50天線之間繼續反覆。不過，由於近期市場傾向看淡後市，尤其是對中美關係的不確定性有較利淡的看淡下，令到成交額及資金流入的總額大幅下降，可能要等整體交投轉為較旺盛下，才會有機會拉動恒指重返20天線之上的機會。

暫時投資者的注點仍然不是恒指的成份股，相反，經過恒指由高位回調後，令到不少的科技股已有足夠的回調空間，反而有機會出現新一輪的升幅，尤其是港股近日的走勢偏向炒股不炒市，投資者可以留意科技股的走勢。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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