【專家點評】金曹：後市偏淡　揀科技股博彈

港股周四期指結算，周三表現較為強勢，不理會隔晚道指跌205點，稍為調整100點就拉升，基本上在24,800點炒上落，結果收報24,883點，升110點，全日波幅只有233點，低於每日平均約400點的幅度，估計7月結算價走唔出24,560至25,060點區間。周三大市成交1,044億元偏低，表示好淡雙方皆謹慎。

黃金走勢符合早前估計7月有驚無險的評估，不過後市有幾個偏淡因素，估計8月也難向上突破。當中包括：(1)美中互封總領事館，南海大型軍事演習，後市的不明確因素增加；(2)美國死心不息封殺華為，阻撓中國佔領5G市場份額，影響5G相關股份的表現；(3)恒指雖然近日在24,600點找到支持，但已經是第四天低於25,000整數心理大關，表示上方阻力大；(4)月線圖見長上影線陰燭，而自從跌穿250日平均線後，陰燭燭身較長，陽燭燭身較短，表示沽壓較大；(5)黃金價格再創新高，通常表示後市有風險，資金避險才會泊在黃金。

正所謂「十個牛皮九個淡」，估計7月因托高結算，所以未見大幅下跌，8月初可能打穿50日平均線向下走一波，但樂觀估計中美兩國仍是鬥而不破，因11月初總統大選前估計特朗普會盡力維持美股不出現大跌影響選情。在央行大幅增加流動性的環境，加上港股估值只稍高於10倍市盈率，8月期指明顯在25,600有阻力，按正常1,400至1,700點月波幅，8月下方睇23,900至24,200點。睇淡後市可跟成交活躍期權做26,400 Short CALL。內銀股因被中央要求讓利，加上已經除息，短線也難望有好表現，也是Short CALL目標。

(本欄逢周四刊出)

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