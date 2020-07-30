A股快報：兩市向好 融資餘額增124億人民幣

內地股市向好，滬綜指高開5點或0.15%，報3,299點；深成指高開38點或0.28%，報13,595點；創業板指高開14點或0.53%，報2,782點。

中國人民銀行開展500億元人民幣(下同)逆回購操作，另有500億元逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

此外，人行將開展2020年第七期央行票據互換(CBS)操作，本期操作量為50億元，期限3個月。

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.9902，較上日上調67點子。

截至周三(29日)，上交所融資餘額報7,095.81億元，按日增加57.30億元；深交所融資餘額報6,487.84億元，按日增加67.25億元；兩市合計13,583.65億元，按日增加124.55億元。

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