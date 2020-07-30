中國無實際需求仍大手採購美國棉花　原因係...

為兌現中美貿易協議承諾，中國於過去3個月購買價值超過10億美元(約78億港元)的美國棉花。然而，財經媒體彭博報道，中國實際上並不需要那麼多棉花，因為採購期正值服裝店在新冠肺炎疫情期間關門，需求受到衝擊之際，意味着中國企業正囤積棉花。

根據貿易協議，中國今年需要購買365億美元的美國農產品，但中國的實質需求卻與採購量不成正比，為滿足協議承諾，其採購速度創自2013年以來最快。事實上，於過去一年，向世界棉花出口商協會和美國棉花出口商協會報告的違約中，有50%以上涉及中國企業。

北卡羅萊納州研究公司Cotton Inc.的首席經濟學家Jon Devine表示，最近中國的採購與下游需求沒有關係，其中很大一部分被認為將收作國儲。如果是這樣，可以用於滿足未來需求，從而抵銷未來的購買。

按中國棉紡織行業協會數據顯示，棉紡廠訂單自6月以來未見任何增長，截至6月底，45%接受調查的棉紡廠處於虧損，按年高出17個百分點。美國棉紡廠的加工量亦降至歷史低位。

美國棉花運輸商協會總裁Buddy Allen稱，雖然農業被認為是至關重要且必不可少的，而且供應鏈仍然開放，但服飾零售因商店關門而遭受巨大損失，在棉花全球供應鏈中掀起中斷浪潮，給參與者造成難以置信的成本、損失和風險。

美國最近棉花價格上漲，進一步打壓中國進口前景。紐約棉花期貨已從4月觸及的10年低位反彈25%以上，部分原因是擔心美國和澳洲乾旱天氣對供應的影響。中國採購也支撐了價格回升。

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