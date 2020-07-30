【專家點評】陳正犖：花旗上調金價預測至...

日前金價回落至約1,930美元水平，我們相信是健康回吐。畢竟金價經過連續多日上升，部分獲利盤先行離場亦實屬正常，但整體金價向上的趨勢應該無變。我們最新上調金價短期0至3個月目標至2,100美元，6至12個月更有機會突破2,300美元關口。

我們相信今次黃金牛市相比金融海嘯時更獨特，金價或可以在高位停留更長時間。除了零息、量寬、實際利率為負數的支撐，過去多年央行們為去美元化，都加入買金行列，央行成為最大黃金買家，令黃金更有認受性。另外，經歷長時間低息環境，環球負利率債務已升至14萬億美元，相對金融海嘯接近零，負利率債務非常龐大，令持有黃金的成本降低。

今年上半年，金價主要作為貨幣對沖工具，相對非美元貨幣，金價已創新高，而下半年則受惠美元弱勢，兌美元亦終創出新高。現貨金兌美元下方支持位可先看1,921美元，即之前的歷史高位，而1,900美元則是市場心理關口，在此亦可能會看到一些止蝕盤。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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