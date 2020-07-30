三星電子經營溢利按年增23%　擬推摺芒新手機

南韓三星電子第二季經營溢利8.15萬億韓圜，按季增長26%，按年增長23%，主要受惠於對記憶晶片及設備的強勁需求，以及顯示屏業務的一次過增長。

自5月份以來，全球需求的部分復甦也有助於抵銷部分因新冠肺炎疫情所帶來的影響，從而使收益高於最初的預期。由於智能手機和其他設備的銷售減少，第二季的收入按季度下降了4%，按年跌6%，至52.97萬億韓圜。淨利潤增長7%至5.6萬億韓圜，預期為4.9萬億韓圜。

展望下半年，三星電子料市場對移動設備和消費電子產品的需求將逐步恢復。雖然疫情持續帶來的不確定性及競爭加劇而仍然存在風險，但公司將通過靈活的全球供應鏈管理(SCM)應對不斷增長的需求，以確保為客戶穩定供應。

移動通訊業務方面，公司計劃推出新的旗艦智能手機，包括Galaxy Note和可摺疊手機，同時尋求擴大中端機型的銷售。隨着下半年需求的逐步回升，智能手機市場預計將加劇競爭。

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