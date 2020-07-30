【深度解構】中美冷戰經濟攬炒　呢個地方有望幸免於難⋯

隨着中國與美國的新冷戰成形，加上疫情未平息，全球經濟可能遭遇二戰來最大幅度收縮。不過，以科技出口見長的台灣卻是例外受惠者，全年經濟增長有望「保正」。

●GDP明公布 經濟或見底回升

台灣將於周五(31日)公布第二季的經濟增長數據，據財經媒體彭博截至周三(29日)的調查顯示，18位經濟學家預測中值為0%，多數經濟學家有共識料第二季已見底；全年經濟預測中值為增長0.6%，相比之下，G20國家中僅中國有望錄得正增長。

值得留意，台灣第一季GDP按年增長1.59%，為全球主要地區中罕有錄得正增長。

另方面，中美糾紛反而帶動台灣今年經濟增長，台商持續分散風險回台投資之餘，疫情也強化台灣科技出口的優勢，財富效應進一步推動內需。元大投顧首席經濟學家陳森林稱，中美現在新冷戰讓資源重新分配，「台灣去年的固定投資已經很大，今年原本沒有那麼好，但所有投資幾乎都沒有(因疫情)延後。」

澳新銀行經濟學家楊宇霆稱，看到電子供應鏈的高端商品移回台灣生產，預測台灣第二季的國內生產總值(GDP)增長達1.7%，為目前最樂觀的預期。他指，今年台灣半導體廠商增加在地投資及資本支出，將協助台灣抵銷全球需求下滑的風險，直接助益GDP。

不過，財經媒體彭博追蹤39位分析師中，其中14位預料今年台灣經濟將錄負增長，全數為外資，其中以滙豐估全年衰退2.6%最為悲觀。其餘當地金融機構及部分外資分析師則仍看好台灣正增長，幅度介乎0.1至1.8%。

鑑於全球經濟進一步疲軟的風險高，台灣全年表現仍存變數。高盛的亞太區首席經濟學家Andrew Tilton上周指出，亞太區經濟「復甦的開端已走到了盡頭」，多數國家不太可能複製中國的V形反彈。

●商家回台投資 零感染內需復原

台灣政府5月時預測，當地全年增長1.67%，固定投資對GDP的貢獻度達1.02個百分點。除台商持續回台投資，外人直接投資表現亦不俗，上半年增長9.3%。

除了投資，疫情以來台灣以半導體產業為首的電子零組件及資通訊出口，已連續數個月錄得雙位數的年增長率。元大的陳森林認為，在家工作成為新常態，遠距商品需求將一路延續至年底。他指，遠距商品對廠商的貢獻不會那麼快結束，其普及率和設備升級的需求都會比預期長。此外，加上5G上路後還會有一波裝置升級的需求，台灣科技業的受惠程度不會只集中在近期。

出口和投資暢旺，有助財富效應及創造更多內需，特別是台灣持續嚴管出入境以確保零本土感染，本地民眾日常生活、行動及消費多數都已回到疫情前的水準。有報告顯示，以人們至零售及娛樂場所的人流來看，亞洲主要經濟體中僅台灣回到疫情前水平，而香港及新加坡則明顯。

法國興業銀行總經分析師Michelle Lam指出，台灣零售銷售已在5月見到反彈，只要情況持續控制，零售將持續恢復正常。該行將台灣今年GDP增長自0.5%上修至1.3%，主要受惠於科技出口、投資及政府的刺激措施。

台灣政府推出的三倍券自7月中起已可以使用，目前已有逾1800萬人、約八成民眾領取；「報復性消費」及「報復性出遊」等成為部分民眾的口頭禪，因疫情關係不能出國旅遊，勢將產生本地的旅遊及消費替代效應。此外，台灣股市本周創下紀錄新高，台積電股價急漲，澳新楊宇霆認為，具高度活力的股市表現甚至比三倍券等刺激政策更能帶動消費。

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