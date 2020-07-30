【大行報告】摩通睇好物管股 籲績前可買
2020年07月30日 10:18
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摩根大通發表報告預期，物業管理行業在上半年錄得33%盈利增長，較2020財年的44%增長預測為慢，主要是受到新冠肺炎疫情影響。然而，該行相信物管業達成全年目標的方針，仍會帶動市場預期。
該行指出，在物管股經過兩個月的區間波動交易後，已準備好在業績期再次反彈，建議在中期業績公布前買入，同時上調物管股的目標價。
短期內，摩通看好在以下三項催化劑下擁有最少兩項的企業，包括有公布正面盈利預告、併購，以及納入南向通的企業。大型股首選是碧桂園服務(06098)、中型股首選新城悅服務(01755)及永升生活服務(01995)。小型股首選建業新生活(09983)及時代鄰里(09928)。
另外，新城悅服務、永升生活服務、建業新生活及時代鄰里為該行首次覆蓋的中小型物管股，均給予「增持」投資評級，相信該4隻股份將獲重估，並料均會發盈喜。
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