高通季績勝預期盤後飆一成　與華為達成新許可協議

外媒報道，美國晶片生產商高通(Qualcomm)公布，今年4至6月的第三財季業績好過預測，並已華為達成新的長期專利許可協議，將成為華為5G手機和網絡設備的主要供應商。高通股價於美股延長交易時段升逾一成。

該公司第三財季調整後營業收入為48.9億美元，與上年同期相比近持平，略好過市場平均預期的48億美元。淨利為8.45億美元，每股純利74美仙。

高通預計，於9月份當季(第四財季)剔除某些項目的收入將在55億至63億美元之間。若納入來自華為的欠款，營收將在73億至81億美元之間。不計某些項目的每股盈餘將在1.05美元至1.25美元之間，與預期相符。

智慧手機行業自2016年以來出貨量一直在下降，高通寄望建立5G網絡帶來反彈；高通的晶片是智慧手機的主要組件。

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