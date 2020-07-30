【專家點評】陳蓓敏：中糧肉食候低吸納

美國聯儲局召開會議，市場預期息率維持不變。隨着美經濟步伐和疫情不確定性，美匯近期偏軟，曾失守94美元，市場對美元持悲觀看法。

中國公布6月工業企業利潤按年增長11.5%，較5月為佳。評級機構惠譽確認中國為A+評級。國內股市做好，追回上周五跌幅。

香港疫情風險再度飆升，政府進一步收緊防疫措施，9月6日立法會選舉將延遲1年舉行。回望過去抗疫情況，中、港、澳三地成效結果如何，路人皆知。禁堂食令一出，又有多少商戶員工受影響，真的不敢想像。明天將是期指結算，恒生指數50天線徘徊。成交縮減至約千億元，投資者抱觀望態度。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。筆者、客戶持有滙豐控股)

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