【去美元化】金價銀價回軟　比特幣企穩11000美元

金價連續9天上漲至創紀錄的高位後掉頭調整，投資者正在消化美國聯儲會對經濟的最新評論。

聯儲局將基準利率維持在接近零的水平不變，並誓言將動用所有工具來支持受疫情衝擊的經濟。主席鮑威爾警告，美國正在經歷「我們有生以來」最嚴重的經濟滑坡。美國的死亡人數超過15萬，是死亡人數最多的國家。

亞洲時段，現貨金價報每安士1,965.82美元，跌5.03美元或0.26%；現貨白銀報每安士24.242美元，跌0.071美元或0.2%，已連跌3天。

美元指數現報93.338，跌0.094或0.1%。

比特幣企穩11,000美元水平，現報11,010.6美元，升112.8美元或1.02%。

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