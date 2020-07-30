新加坡金管局擴大美聯儲600億美元掉期安排

新加坡金融管理局(MAS)周四(30日)宣布，擴大與美國聯邦儲備委員會的600億美元(折合約4,680億港元)掉期安排，以便利其向新加坡及該地區企業提供美元貸款，以應對新冠肺炎疫情。

該貨幣互換額度於3月19日設立，為期至少6個月，允許MAS與美國中央銀行將新加坡貨幣兌換為美元。在這種掉期工具的支持下，它於3月26日建立了MAS美元工具，以向新加坡的銀行提供美元貸款。掉期額度和MAS美元融通均已延長至2021年3月底。

MAS表示，自推出以來，MAS美元貸款機制已向銀行提供了約220億美元，供新加坡和該地區使用。作為國際金融中心，新加坡在亞洲跨境美元資金中介中扮演着重要角色。

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