【果粉注意】蘋果iPhone 12或延後推出？

受到新冠肺炎疫情影響，近期不少消息指蘋果公司或會推遲iPhone 12開賣或發表時間。適逢近日高通發表最新財報，透露本季營收將受「某款5G旗艦機款延後推出」的影響，市場猜測其所說的正是指iPhone 12。

高通周三(29日)宣布與華為的專利訴訟案達成和解，並敲定專利授權協議。高通因此預測本季獲利、營收將大增。不過，高通同時提到，受到疫情打擊，本季(7至9月)營收將略為下跌，其中部分受到「某款全球5G旗艦智慧手機延遲發表」的影響，惟料在12月結束的季度將呈現復甦，雖然高通並未點名是哪家品牌的旗艦機款，但考量到蘋果公司的新產品發表時間會往往就在9月舉行，故市場普遍認為高通指的正是蘋果公司今年的新iPhone。

蘋果公司昨日收市報380.16美元，升7.15美元或1.92%。

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