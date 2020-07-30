港股格局：許繹彬指疫情主宰大市 留意民生股
2020年07月30日 10:36
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港股周四早間在25,000點水平爭持。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，7月接近尾聲，恒指表現「虎頭蛇尾」。大市月初在騰訊控股(00700)、香港交易所(00388)的領軍下，曾一度直逼27,000點。其他新經濟股如美團點評(03690)、阿里巴巴(09988)及微盟集團(02013)均受惠於北水的不停「灌溉」，齊齊刷岀52周新高。港股成交更一度逼近2,000億元，前景似是一片光明。惜新型冠狀病毒再次突襲本港，令股市好景不常。
許指出，本地確診人數連續8日「破百」，頓時令穩步上揚的氣氛變為方向未明；疫情令本港正在醞釀復甦的經濟，淋了一盆冰水，再度陷入冰封的狀態。本港次季GDP(本地生產總值)按年急挫9%，私人消費開支更大瀉14.5%，為歷來最大跌幅，元氣大傷。確診數字一直未有好轉，及一系列限禁措施，等如鎖死香港市面的經濟活動，拖累港股的成交額急速下調至近千億元水平。
內地新冠肺炎疫情也有死灰復燃的迹象，股民投資心態轉趨保守，更有可能冷卻北水支援的力度。他認為，未來疫情繼續主宰大市去向，若再無良方改善，成交規模料進一步萎縮，或令大市作出較大幅度的調整，投資者必須要步步為營；恒生科技指數在本周一正式出台，可能是受疫情所累，有點「雷聲大雨點小」。
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