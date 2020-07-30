港股格局：許繹彬指疫情主宰大市　留意民生股

許指出，本地確診人數連續8日「破百」，頓時令穩步上揚的氣氛變為方向未明；疫情令本港正在醞釀復甦的經濟，淋了一盆冰水，再度陷入冰封的狀態。本港次季GDP(本地生產總值)按年急挫9%，私人消費開支更大瀉14.5%，為歷來最大跌幅，元氣大傷。確診數字一直未有好轉，及一系列限禁措施，等如鎖死香港市面的經濟活動，拖累港股的成交額急速下調至近千億元水平。

內地新冠肺炎疫情也有死灰復燃的迹象，股民投資心態轉趨保守，更有可能冷卻北水支援的力度。他認為，未來疫情繼續主宰大市去向，若再無良方改善，成交規模料進一步萎縮，或令大市作出較大幅度的調整，投資者必須要步步為營；恒生科技指數在本周一正式出台，可能是受疫情所累，有點「雷聲大雨點小」。

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