港股格局：郭家耀料有機上試25500點水平

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，近期大市呈反覆上落格局，市場氣氛明顯改善，加上科技股調整暫告一段落，資金持續回流港元及港股，反映早前市場對於資金流走的憂慮已經一掃而空。另外，美國聯儲局議息維持鴿派言論，預期大市在科網股帶動之下有機會重拾升勢，料24,500點將有支持，更有機會上試25,500點。

科網股方面，郭認為板塊沽壓已經陸續消除，部分股份如ATM已重展升勢，料8月份市場將關注股份中期業績及恒指公司季度檢討結果，料對股價有進一步正面刺激作用，投資者可繼續吸納。

國際金價周三(29日)保持升勢，郭家耀認為美國聯儲局將維持低息環境一段頗長時間，亦會隨時再出手買債支持經濟，加上美元持續弱勢，料金價可進一步向上。他建議投資組合可適量加入黃金，惟比重不宜太高，1成至2成已足夠。

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