虛銀匯立銀行推GoSave存款產品　年利率高達4.5厘

匯立銀行(WeLab Bank)宣布周四(30日)正式開業，為香港第三間正式啟業的虛擬銀行。該行推出GoSave存款產品，存款利率由人數決定，可以和家人朋友以至所有WeLab Bank客戶一起儲錢，從而得到更高的利率。

參加GoSave人數愈多，利率就會愈高，年利率最高可達4.5厘，打破只有高額存款或特選客戶才可享有較高利率的傳統，客戶最低只需10元就可以開始GoSave，甚至可以隨時提走存款而無需額外費用。

該行亦推出首張全面公開在市場使用的無卡號WeLab Debit Card，只需一卡在手，客戶便可以到商店消費或網上購物，亦可在香港的JETCO自動櫃員機提取現金。通過與信用卡公司的合作，客戶可以在全球數百萬家商店簽帳消費。於優惠期內憑卡消費更可享有高達8%的現金回贈。在保障客戶資料安全方面，所有資料只可在WeLab Bank的手機App內取得。

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