【瑞銀推介】博阿里健康追落後　留意認購證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：近日新冠肺炎疫情仍困擾全球，各地政府亦在封城封關以及逐步重啟經濟活動之間徘徊，雖然內地疫情早已受控，不過疫情推動出來的部分新經濟概念仍得以延續。

以平安好醫生為例，雖然7月至今沒有甚麼令人驚喜的表現，不過仍有大行看好其受惠政策，以及陸續推出的新項目將有利股價，周三(29日)平安好醫生就升穿120港元，再次向歷史高位方向邁進。

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