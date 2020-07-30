調查：上半年香港仍是全球樓價最貴城市

全球房地產顧問公司第一太平戴維斯在其《世界主要住宅指數》中指出，新冠肺炎疫情及其隨後的封關措施，嚴重破壞了全球房地產市場。儘管更長的趨勢仍在發展，但疫情對全球城市優質住宅價值的直接影響導致樓價(資本價值)下降了0.5%。不過，香港仍是全球樓價最貴之城市！

該行世界研究部負責人Sophie Chick表示，全球不確定性已經在2019年影響主要住宅市場，在截至2019年12月的過去6個月中，溫和下降了0.3%；年度平均價格自2009年以來首次出現下跌，今年上半年下降0.8%。

報告指出，今年上半年，受監測的28個城市中，只有9個城市的主要資本價值變動良好。表現最好的市場，通常以強勁的國內需求和有限的供應為特徵。

在中國，中國中央銀行的壓抑需求和信貸放鬆導致一些中國城市的價值上升，在此期間深圳、杭州和上海的邊際價格分別上漲了2%，1.9%和1.2%。相反，北京和廣州的價格跌幅分別為0.2%和0.7%。

孟買的跌幅最大，為2020年上半年的跌幅為5.8%。在其他地區，亞太區的悉尼、香港和曼谷也經歷了跌幅，因為疫情衝擊市場。

首爾和莫斯科的價格上漲最為強勁，上漲了5.5%。在過去的幾年中，首爾的市場一直呈上升趨勢，而莫斯科的主要住宅市場則受到國內需求的驅動。疫情導致石油價格和俄羅斯盧比的價格急劇下跌，將資本帶入房地產市場。

第一太平戴維斯香港研究及顧問公司高級總監Simon Smith表示，在香港，本來5,000萬至2億港元的豪宅市場氣氛已恢復，5%的折扣足以吸引買家，但隨着疫情反彈和政治局勢更加不確定下，豪宅買家傾向在海外選擇未來的投資。數據顯示，截至今年6月底止香港的豪宅價格平均呎價為4,440美元(折合約3.46萬港元)，截至今年6月底止6個月及12個月分別跌4.2%及6.8%。

在歐洲其他地方，表現最好的是柏林，阿姆斯特丹和巴黎，上半年價格分別上漲3.1%，3%和1.2%。這些歐洲首都的需求量高，供應短缺，即使在大流行和相關的封鎖期間也推動了價格上漲。

在美國，洛杉磯的樓價跌幅最大，上半年下跌了4.7%。該市受到疫情的嚴重影響，5月份的失業率亦由2月份的4.6%飆升至20.6%。紐約市也受到了嚴重影響，當地主要市場面對供過於求，結果令到過去幾年樓價一直在下降。

Sophie Chick總結指出，展望未來，儘管很大程度上取決於經濟狀況，在許多城市中這種情況仍在存在，但重要的是要記住，這並不是像2008年那樣的金融危機，預計不會重演2008年金融危機期間的跌勢。展望下半年，預計部分城市會繼續跑贏，料阿姆斯特丹，里斯本，首爾和莫斯科的增長最為強勁。在接下來的5年中，預計里斯本和阿姆斯特丹將繼續位居榜首，柏林，巴黎，邁阿密和三藩市也將加入這一行列。

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