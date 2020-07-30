經絡：資金「水浸」料續湧港　拆息或下試0.2厘水平

美國聯儲局議息後，將基準利率維持在0至0.25厘區間不變，一如市場預期。當局承諾動用所有政策工具支持美國經濟，並會維持利率在接近零水平，直至有信心經濟從疫情中復甦並重回正軌。而香港暫未有銀行宣布更改最優惠利率(P)。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，受新冠肺炎疫情影響以及環球經濟下行，全球多個央行已實行「零息時代」，加上全球推行量化寬鬆政策，在「水浸」的情況下，資金有機會持續流入香港的銀行體系，將有利樓市的發展。

近月港匯強勢並多次觸及7.75強方兌換保證水平，截止7月29日，香港銀行體系結餘為1,802.6億港元，金管局已於本月九度向市場注資逾517.63億港元，銀行體系結餘將增至逾1,834億港元。曹表示，港美息差一直收窄，加上熱錢充斥市場，銀行結餘重返2,500億元水平可期。

據香港銀行公會最新公布，7月29日一個月香港銀行同業拆息(HIBOR)報0.25厘，以現時新造H按計劃H+1.5厘計算，實際按息為1.75厘，低於封頂息率2.5厘75點子。他表示，雖然銀行結餘重返2,500億元水平可期，近期接連有新股上市，業界亦預期下半年中概股回流的趨勢仍持續，對港元資金的需求比較緊張，不過從歷史數據分析，當本港市場及資金穩定後，銀行結餘如重返2,500億元水平及持續一段時間，預期拆息有機會下試至0.2厘水平，H按實際息率或會挑戰至1.7厘水平，對已選用H按的客戶帶來慳息效果，亦預計將有更多客戶選用H按。

現時資金流入速度比預期中理想，預期各國亦會維持量化寬鬆政策，本港市場上的資金仍然充裕，加上現時拆息低企，對樓按市場有正面影響。不過曹氏提醒，近日本港疫情反覆，經濟持續低迷，最新失業率數字創新高，大市仍存在不明朗因素，銀行或將進行更強的風險管理，即使拆息下跌，不排除銀行再次微調按揭計劃以及回贈等優惠。

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