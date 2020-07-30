萊坊：次季全球豪宅樓價僅微升　香港跌1.6%

萊坊周三(29日)發表全球城市豪宅指數，截至2020年6月第二季，全球豪宅樓價按年平均上升0.9%，較2020年3月2.3%的按年升幅低，增幅亦為2009年第四季以來最弱。該指數追蹤全球45個城市的豪宅樓價。

第二季度，香港豪宅樓價與上一季相比下跌了1.6%，但較首季2.6%的按季跌幅略為收窄。

萊坊大中華區研究及諮詢部副董事王兆麒指出，儘管在今年第二季市場有些不利因素，但香港的豪宅樓價仍然保持相對穩定。在低息口環境下，香港仍然是全球豪宅住宅物業交易最活躍的市場之一，買家繼續尋求較實惠的交易。由於市場供應有限，而現有業主持貨力強，我預期豪宅樓價將保持堅挺。

其他地區方面，截至6月，澳洲和北美的豪宅樓價韌性最強。菲律賓馬尼拉、日本東京和南韓首爾是亞洲表現最好的豪宅市場，瑞典斯德哥爾摩、瑞士日內瓦和法國巴黎的豪宅升幅在歐洲名列前茅。儘管如此，第二季上述6個城市中，有5個的豪宅樓價持平或下跌。

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