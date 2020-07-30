港元拆息︰1個月升至0.255厘 連升兩日
2020年07月30日 11:52
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(Getty Images圖片)
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.047厘，中止兩連升；1星期企0.116厘水平；與樓按相關的1個月升至0.255厘，連升兩日；3個月為0.452厘。
30/7/2020
隔夜 0.04798厘
1 星期 0.11625厘
2 星期 0.16839厘
1 個月 0.25536厘
2 個月 0.35357厘
3 個月 0.45214厘
6 個月 0.65542厘
12 個月 0.96268厘
29/7/2020
隔夜 0.04941厘
1星期 0.11554厘
2星期 0.16768厘
1個月 0.25393厘
2個月 0.35429厘
3個月 0.45071厘
6個月 0.65446厘
12個月 0.96339厘
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