港元拆息︰1個月升至0.255厘　連升兩日

2020年07月30日 11:52
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    (Getty Images圖片)
    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.047厘，中止兩連升；1星期企0.116厘水平；與樓按相關的1個月升至0.255厘，連升兩日；3個月為0.452厘。
    30/7/2020
    隔夜 0.04798厘
    1 星期 0.11625厘
    2 星期 0.16839厘
    1 個月 0.25536厘
    2 個月 0.35357厘
    3 個月 0.45214厘
    6 個月 0.65542厘
    12 個月 0.96268厘
    29/7/2020
    隔夜 0.04941厘
    1星期 0.11554厘
    2星期 0.16768厘
    1個月 0.25393厘
    2個月 0.35429厘
    3個月 0.45071厘
    6個月 0.65446厘
    12個月 0.96339厘
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