【高盛推介】恒指重上兩萬五 淡倉資金較活躍
2020年07月30日 12:01
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高盛(亞洲)有限責任公司：恒指周四(30日)早段跟隨外圍繼續反彈，高開96點後重上25,000點水平，其後升幅擴大至25,100點水平。
周四早段熊證繼續受市場觀迎，投資者如計劃部署，即市操作方面可留意恒指熊證(67218)，收回價25,388點，行使價25,488點，換股比率10,000，槓桿比率66.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高之一，適合即市操作。
並可留意收回價稍遠，在25,550至25,800點附近的恒指熊證(64021)及熊證(56142)。熊證64021，收回價25,538點，行使價25,638點，換股比率10,000，槓桿比率45.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高之一，適合即市操作。熊證56142，收回價25,788點，行使價25,888點，換股比率10,000，槓桿比率31倍，適合即市操作。
投資者如計劃以熊證持貨過夜，則可留意恒指熊證(56617)及熊證(57458)，面值較平，可減低入場成本。熊證56617，收回價26,000點，行使價26,100點，換股比率20,000，槓桿比率24.7倍，低面值遠熊，適合持貨過夜。熊證57458，收回價26,500點，行使價26,600點，換股比率20,000，槓桿比率15.5倍，低面值遠熊，適合持貨過夜。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意市場上最貼價、槓桿最高的恒指牛證(55372)，收回價24,705點，行使價24,605點，換股比率10,000，槓桿比率51.3倍。
並可留意收回價稍遠的恒指牛證(52378)，收回價24,593點，行使價24,493點，換股比率10,000，槓桿比率45.7倍，高槓桿較貼牛。
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