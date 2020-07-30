【瑞通推介】吉汽突破10天線　資金吸貼價牛證

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局如預期維持聯邦基金利率介乎0至0.25厘，並會動用所有政策工具支持美國經濟。道指隔晚收報26,539點，升160點或0.6%。

恒指周三(29日)收報24,883點，升110點或0.4%。周四(30日)是期指結算日，恒指重返近日受制的阻力25,000點關之上。技術上，目前10天線剛好於兩萬五關口附近，而指數早前連續5日於50天線(約24,680點)見即市支持。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾780萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2,500萬元，反映投資者續對後市好淡各有看法。周三其牛證街貨重貨區為收回價24,100至24,199點，而熊證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點。

吉利汽車周三舉行股東特別大會，表決通過考慮及批准建議人民幣股份發行及特別授權的議案。該股周三

反覆做好，收升2.6%於16.42元，一舉收復10天和20天線，當中10天線為早前半個月受制的阻力。周四早段升勢持續，升近3%曾重返17.2元以上，暫連升3個交易日。周三分別有超過820萬和30萬元淨流入其好倉和淡倉，由周三下午開始，資金積極買入其牛證，較貼價牛尤其受歡迎。

新一批國產遊戲版號下發，包括騰訊控股旗下遊戲。然而中印關係惡化，投資者憂慮騰訊熱門手遊未來或

會被封殺，加上投資者消化騰訊擬私有化搜狗的消息，騰訊周三曾挫近2%至533元，其後低位獲承接，最終微跌收市，報541.5元，10天線失而復得。周四早段回穩，一度重上547元。周三有近4.5億元北水淨流入騰訊，是淨買入最多的港股。輪證資金流方面，周三有超過3,400萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾1,300萬元淨流出。

聯儲局維持量寬政策支持經濟，不利美元表現，國際金價繼續在高位徘徊。SPDR金ETF周三以近全日高位

1,426.5元收市，漲2.5%。周四早段靠穩，徘徊在1,430元附近，短期留意可否再試近期高見的1,439.5元紀錄高位。周三有超過1,600萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。

同樣受金價表現影響的紫金礦業，其申請發行A股可換股債獲中證監受理，紫金周三好淡角力，最終微

升收市，報4.75元，周四早段先升後回，高位觸及4.8元，其後回落至4.7元之下水平。周三有逾100萬元淨流出其好倉。

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