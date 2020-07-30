渣打上半年稅前基本盈利跌25%　信貸減值飆5倍

集團指，已於3月31日宣布，應審慎監管局的要求，董事會經過慎重考慮後決定，在2020年不會預留、建議或派發普通股中期股息。

值得留意的是，受新冠肺炎影響，渣打信貸減值按年大幅增加5.16倍，至15.67億美元，反映整體資產質素呈惡化趨勢，但按季則有所減少。

此外，衡量銀行盈利能力的淨息差明顯收窄，按年下跌26點子至1.4%，至於反映股東投資回報的有形股本回報率(ROTE)按年下跌240點子至6%。

暫停派息之下，渣打維持較強勁的資本水平及高流動性，第二季的普通股權一級資本比率(CET1)增加90點子至14.3%，高於13至14%的中期目標水平，當中因出售Permata而提升50點子。

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