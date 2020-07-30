【高盛推介】趁低留意內險股認購證
2020年07月30日 12:22
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：平保近日在82至84港元附近上落，周三(29日)升約0.4%。周四(30日)早段則逆市下跌，低開約0.4%後跌幅略擴大。有券商指內險股受新型肺炎疫情影響新業務價值表現，及受國債息率下降及金融市場波動等因素。但該行仍給予平保「買入」投資評級，目標價128元。
觀察個股認股證資金流向，可見本周資金傾向部署認購證，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約690萬元。牛熊證方面，則見牛證於周三獲資金轉向部署，錄得約70萬元資金流入。
投資者如計劃部署反彈，認購證方面可考慮選擇貼價證。當中可留意價外幅度約5%，年期約3個月的平保購證(27363)，行使價86.91元，2020年10月22日到期，實際槓桿13.9倍。
並可留意價外幅度約8%，年期約5個月的平保購證(23456)，行使價88.93元，2020年12月23日到期，實際槓桿11倍，較貼價、中年期。
高槓桿的選擇則可留意價外幅度約8%的平保購證(26387)，行使價88.93元，2020年9月16日到期，實際槓桿21.1倍。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意平保牛證(57194)，收回價78.08元，行使價77.48元，換股比率100，槓桿比率15.6倍。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。
本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！