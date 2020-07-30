恒隆集團半年轉蝕15億元　中期息19仙

期內，總收入下跌1%至44.57億元，營業溢利下跌6%至32.39億元，主要由於新冠肺炎疫情爆發所致。內地物業組合的表現因人民幣兌港幣按年貶值4.5%而進一步受壓。2019及2020年上半年均無錄得物業銷售收入。

集團整體租賃收入下降1%至44.57億元。香港物業組合的租賃表現因受到疫情及社會動盪所帶來的不利影響，租賃收入按年跌6%。

內地物業組合的總收入增加8%至22.46億元人民幣，增幅部分來自於2019年第三季開業的新租賃物業，包括昆明恒隆廣場、無錫恒隆廣場第二座辦公樓及座落於瀋陽市府恒隆廣場的瀋陽康萊德酒店。撇除該等新物業帶來的收入，儘管受到疫情影響，租賃收入仍較去年同期上升2%。

香港物業組合的租賃業務表現受到疫情及社會動盪的嚴重影響。收入下跌6%至19.77億元，而營業溢利下降10%至16.23億元。租賃邊際利潤率為82%。

銅鑼灣Fashion Walk及旺角是以遊客為主及設有街舖的物業，其租戶零售額及租賃收入受到最大衝擊，而康怡廣場及淘大商場等社區購物商場的表現則較為穩定。

辦公樓組合方面亦面臨挑戰，半零售租戶及餐飲的業務受挫，到訪醫療診所的患者減少，大量教育機構、健身及美容服務中心關閉(部分是因應政府指示而休業)。

上半年出售了浪澄灣的最後一個複式住宅單位。有關出售將於今年稍後時間完成法定轉讓後方會入帳，因此，上半年並無就該交易錄得任何收入或利潤。

集團展望，下半年的表現將取決於兩個主要因素：內地零售業務恢復的可持續性，尤其是於生活時尚方面，因為奢侈品的復甦速度已證實比預期為快，以及香港社會經濟的穩定性。集團將視乎市場狀況，繼續銷售於香港已落成的住宅物業，並尋求出售非核心物業的機會。

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