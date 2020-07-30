恒隆地產半年轉蝕逾25億元　中期息0.17元

期內，集團總收入41.84億元，與去年同期持平。營業溢利下跌5%至30.41億元，主要由於新型冠狀病毒疫情帶來的不利影響所致。內地業務部分被人民幣兌港元較去年同期貶值4.5%拖累。2019及2020年上半年均無物業銷售收入的入帳。

上半年，股東應佔基本純利減少11%至19.89億元。

期內，香港租賃收入按年跌5%，反映新冠肺炎疫情及社會動盪所帶來的雙重影響。內地物業組合的租賃收入增加9%至20.62億元人民幣，而零售額亦增長6%。該增幅部分來自於2019年第三季度開業的新租賃物業。撇除該等新物業帶來的收入，儘管受到疫情的影響，租賃收入仍較去年同期上升3%。

另方面，受累疫情及社會動盪重創香港經濟，該集團物業組合亦受到影響。收入下跌5%至19.07億元，而營業溢利下降10%至15.65億元。租賃邊際利潤率為82%。

集團香港商舖組合的收入按年減少5%至11.33億元，整體租出率97%。銅鑼灣商舖組合因遊客及相關零售消費大幅減少，而受到最大衝擊。來自該組合的收入按年下降13%至2.81億元，租出率下跌7個百分點至92%。旺角雅蘭中心及家樂坊的收入減少9%。港島東的康怡廣場及九龍東的淘大商場受到的影響較小，收入分別上升1%及下降5%。

香港的辦公樓組合收入按年下降3%至6.35億元，整體租出率下跌兩個百分點至90%。來自寓所的收入較去年同期減少14%至1.39億元，主要由於康蘭居及御峯租出率下降所致。

上半年，集團售出浪澄灣的最後一個複式住宅單位。有關出售將於今年稍後時間完成法定轉讓後方會入帳，因此，2020年上半年並無就該交易錄得任何收入或利潤。

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