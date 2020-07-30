港股格局：溫傑籲候低吸新經濟股 減持黃金倉位
2020年07月30日 12:30
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美國聯儲局維持利率不變，港股周四早間上升。光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，市場資金仍然充裕，港股估值偏低，對港股未來三至六個月走勢繼續樂觀，但短期而言，相信仍要消化7月初的升幅，預期恒指先在24,600至25,500點區間內上落。
他續指，港股受A股表現影響，但對短期A股表現看法中性，原因包括中美關係轉差、內地流動性不及預期般多、以及A股以貨幣供應量計算的估值不特別吸引，A股短線或需要整固，從而限制港股升幅。
在港股整固期間，溫氏建議可候低吸納新經濟股，博下月恒指公布季檢結果，阿里巴巴(09988)、美團點評(03690)、或小米集團(01810)有機會「染藍」，加上科技股相對其他行業較少受疫情影響，盈利保持增長。
至於低息環境有利金價，他指該行一直看好金價，但現時已處超買水平，投資者可考慮減持部分黃金投資，但不要沽清，始終美元偏弱、疫情和中美關係轉差會為金價帶來支持。不過他建議未入市的投資者，宜待國際金價跌至每安士1,900美元以下，以至1,850美元才分注吸納，值博率會較高。
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