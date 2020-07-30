黃河實業發盈警
2020年07月30日 12:35
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黃河實業(00318)預期，截至4月底止年度之全年業績，相對去年所錄得之溢利，可能錄得年內溢利下降約1,200萬港元，預計集團之全年公司擁有人應佔年內全面收入總額，可能較去年增加約400萬元。
公司指出，預期溢利下降的主要原因是集團投資物業組合的公平值，根據估值草案，與去年(約1,500萬元)相比，今年的變化相對較小(約90萬元)。管理層認為此乃主要受到2019年下半年之社會事件及2020年上半年新冠肺炎疫情之不利因素所致，而結合之影響幾乎與全年業績所涵蓋之12個月的時間完全脗合。是項物業估值乃公平值之非現金會計處理，對集團之現金流量或營運並無重大影響。
另外，儘管2019年下半年之社會事件及2020年上半年的疫情影響了商務旅行、商務會議、客戶之業務績效和需求，並影響了許多一般活動，抑制了經濟氣氛，集團受益於較早已投入金融科技和雲端科技解決方案方面之研發，集團的科技業務已成功地並逐步轉向遙距業務及虛擬科技業務。
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