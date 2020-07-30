渣打預警下半年收入下降　力控全年支出不逾百億美元

他指，集團一些市場踏入早期復甦，以及地區和產品多元化所帶來的利好因素，惟難以完全抵銷利率低企，以及金融市場業務可能欠缺活躍市場環境所帶來的影響。

他預料，支出(不包括英國銀行徵費)通常在下半年會較高，但集團目標繼續是將2020年的支出控制在100億美元以下。鑑於外界環境愈趨困難，該行已開始實施新的可持續效益措施，冀在將2021年的支出亦控制在100億美元以下。

疫情持續爆發帶來極嚴峻的經濟壓力，他稱，目前仍無法可靠地預測未來需要作出減值的幅度和時間。然而，如果市場內的經濟情況在未來幾個月沒有顯著惡化，基於已經作出大幅撥備，預期下半年的減值將低於上半年錄得的幅度。

集團行政總裁溫拓思(Bill Winters)表示，儘管減值費用大幅增加，但集團仍然錄得盈利，並錄多年來最高水平之一的普通股權一級資本比率。利率低企及油價受壓繼續成為阻力，預期未來幾季疫情將帶來一波又一波的挑戰。

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