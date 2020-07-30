新冠肺炎：上半年全球黃金需求減少6%

世界黃金協會發表報告，受累第二季度需求按年下滑11%至1,015.7噸，今年上半年全球黃金需求按年減少6%，降至2,076噸。

報告指出，與第一季度類似，新冠肺炎疫情仍是影響二季全球黃金需求的最大因素，惟在重挫消費需求同時，亦支撐了黃金的投資需求。全球各國央行與政府為應對疫情，採取減息與對市場進行大量流動性注入等措施，令全球黃金交易所買賣基金(ETF)上半年的總流入達到734噸紀錄新高。

ETF創紀錄的流入量也令金價得到了提振。美元金價上半年上漲了17%，而多數以其他貨幣計價的黃金價格亦升至歷史新高。全球金條與金幣總投資量在第二季大幅下滑，這令上半年的需求降至396.7噸，按年降幅為17%。東西方投資者行為在該投資領域截然相反，在多數亞洲與中東市場表現疲軟的同時，西方市場的金條與金幣投資者表現與黃金ETF投資者類似，推升了該領域需求。部分市場仍在施行的封鎖措施、高企的金價以及疫情對消費者可支配收入的影響，令上半年的全球金飾需求按年大幅下滑46%，至572噸。

類似的因素也導致電子行業終端的黃金需求受到重創，使得上半年的全球科技用金量按年降13%至140噸。全球各國央行的購金步伐在第二季度按年再度放緩。

上半年，全球央行凈購金量233噸。全球金礦生產與黃金回收受到因為應對疫情而採取的封鎖措施的影響，上半年的黃金總供應量按年下降6%，至2,192噸。

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