報告：華為次季智能手機出貨冠全球　首度超越三星

研究公司Canalys報告，華為今年第二季在全球市場的智能手機出貨量首度超越三星，成為全球出貨量冠軍。主要受惠中國地區的銷售，其國際業務則受到美國制裁的影響。

報告指，華為第二季的智能手機出貨量為5,580萬部，較去年同期下滑5%；三星第二季智能手機出貨量為5,370萬部，較去年同期大減30%。當中，華為第二季在中國銷售超過70%的智能手機，反觀其他國際市場的手機出貨量較去年同期下降27%。

Canalys分析師Mo Jia指出，歐洲等各地的關鍵渠道夥伴對華為設備的疑慮增加，或將採用其他品牌降低風險，長期來看，華為難保此一領先地位，且隨着全球經濟開始復甦，憑中國單一的力量將不足以支撐華為。

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