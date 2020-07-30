中國經濟：人行連月收水　7月資金淨回籠勢創年內最高

隨着經濟緩慢復甦，人民銀行(中國央行)貨幣政策繼續向常態化回歸，保持總量適度的大方向下，7月將勢創年內最大規模的流動性淨回籠。

彭博匯總的降準、中期借貸便利(MLF)、定向中期借貸便利(TMLF)以及逆回購在內的數據顯示，截至周四(30日)公開市場操作結束，7月單月淨回籠規模達6,877億元人民幣(下同，為連續第二個月淨回籠。

彭博引述方正證券分析師齊晟表示，資金確實是在回籠，這也是人行繼續向市場傳遞信號，現在已經不是疫情的特別時間段了，貨幣政策從應對危機的模式轉向常態化模式，邊際上有所收緊。

光大證券首席金融業分析師王一峰亦認為，7月份淨回籠資金是「總量適度」貨幣政策的延續，人行在加強貨幣供給總閘門的管控，傾向於通過公開市場操作實現基礎貨幣吞吐，恢復貸方地位。

今年初始料未及的疫情爆發，促使中國央行在上半年貨幣政策量價並舉以提振經濟，包括數次實施全面和定向降準，並累計分別下調逆回購及MLF利率30個基點。但流動性盛宴也催生了企業的套利衝動，隨着中國經濟自低谷回暖，央行自5月中下旬開始流動性投放顯克制態度。

7月通常是繳稅大月，在中旬繳稅時點上隔夜質押式回購加權平均利率曾上衝至超過2.3%的逾五個月峰值，但總體在人行公開市場工具調節下，7月隔夜回購利率均值落在1.85%附近，按月上行步伐放緩至略超10個基點，此前該均值在4月跌至0.99%的低點後，5月和6月急速走升約25和48個基點。

王又稱，從人行的調控目標看，維持資金利率圍繞政策利率震盪運行，DR001維持在1.5%至2%區間，短期利率基本處於政策合意區間。

對即將到來的8月資金面，周四數據顯示，公開市場將有8,100億元逆回購和MLF到期；財政部最新並要求地方專項債在10月份發行完畢，王指出，這意味月均發行規模有望達到8,000億元，均將對8月資金面形成擾動。

他表示，短期內進一步寬鬆的可能性不大，但也並不希望大幅收緊。判斷人行還是會通過OMO+MLF進行對沖，但未必一定會延續7月份的大幅淨回籠，在短端OMO和中長端MLF資金的投放配比上，可能會略微向MLF傾斜，降準降息的概率比較低。

對於年內貨幣政策走向，齊也提到下半年基準利率調整的必要性不強，可能到四季度需關注中美關係的緊張會不會令國內經濟承受過大壓力，以及對地產調控的效果。

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