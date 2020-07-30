零售商自救！牛奶公司夥恒生怡和推現金獎賞計劃

零售市道艱難，商舖為自救各出奇招！牛奶公司同恒生、怡和餐飲集團合作，推出現金獎賞計劃，望吸引顧客同時，又能回饋客戶。獎賞計劃市務推廣總監黃健邦相信，疫情無礙招募會員，每星期的交易量達1,700萬次，有信心今年內會員人數可破百萬。

奬賞計劃品牌全屬牛奶公司同怡和集團旗下，首階段合共10個品牌參與，總數逾2,000間店舖。會員在消費時可賺取積分，並整合在同一個手機應用程式內，積分更可以「跨品牌」使用。換言之，喺品牌A賺取嘅積分，可以去品牌B換領奬賞。

唔少人好似絲絲咁精打細算，咁部分品牌原有、與第三方合作的儲分計劃咁點算？黃健邦大派定丸，唔同品牌有唔同做法，有啲會併入新奬賞計劃，有啲會淡出同第三方合作，有啲則會沿用自有積分計劃。

牛奶公司仲與恒生銀行合作，推出聯乘信用卡，用該卡消費可額外得到3倍或以上的積分。不過，記得唔好使凸咗喎，唔係到時交卡數就肉赤囉......

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626