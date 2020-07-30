加拿大礦業公司舵手：金價或推升至2500美元

財經媒體彭博報道，Agnico Eagle Mines Ltd行政總裁Sean Boyd表示，金價還有很大的上升空間，因為大量刺激措施被注入經濟來應對全球疫情，從而為金價創造了一系列有利條件。

他說：「在新冠病毒疫情出現之前的市場狀況，本也會讓金價達到這些水平，在我們看來，還有更多上行空間。金價在兩年內達到每安士2,500美元並不會讓我們感到意外，因為存在着大量的不確定性。」

儘管Agnico的大部分業務在第2季因疫情而暫時關閉，但該公司仍提高黃金生產指導區間的下限，以此表現出公司的韌性。

這家總部位於多倫多的礦業公司周三(29日)在次季度財報中表示，其8個礦中有7個在當季經歷了暫時關閉或減產。不過，由於加拿大和墨西哥的政府最終接受了礦業活動屬於必不可少服務的觀點，因此關閉的時間比該公司最初預期的要短。

Boyd說，這意味着今年早些時候降低產出指導的行動太過悲觀。該公司目前已回到下半年有望表現強勁的發展軌道上，並將其產出指導區間下限提高了3.1%。

Agnico還保持全年總維持成本的指導不變。儘管一些疫情成本有所增加，但該公司意識到，在重啟礦(包括加拿大的礦)時，可以通過更少的合同工人帶來相同的產出，Boyd說：「在某些礦中，總員工人數減少了約3%。由於礦被暫時關閉，疫情掩蓋了價格上漲對黃金礦業公司的全部影響。」他預測，下半年金價上漲對該行業收益和自由現金流的影響將是「巨大的」，「這讓我想起了上世紀70年代末和1980年，當時的黃金礦業公司就是在數錢。」

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