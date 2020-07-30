華爾街投資大師：美股面臨風險　利率可能「見負」

財經媒體彭博報道，華爾街投資名宿、管理資金規模逾3,000億美元的美國金融服務公司Guggenheim Partners首席投資官Scott Minerd警告，即使聯儲局不實施負利率政策，市場也可能會推動美國利率跌破零，股票和其他風險資產對國會的財政刺激磋商尤為敏感。

他說：「我想提醒人們，歐洲的長期利率低於德國的政策利率。因此，即使聯儲局沒有採取行動，市場也可能『接過任務』，並推動美國利率破零。」

Minerd認為，央行若對基於通脹的政策做出任何改變，都將令市場感到意外並發出進一步寬鬆的信號。聯儲局主席鮑威爾在周三(29日)的新聞發布會上稱，與通脹壓力相比，「通脹下降壓力」仍然是一個更大的風險因素。

Minerd還表示，國會未能就另一份疫情紓困計劃達成共識，可能會推高失業率，破壞股市，並迫使聯儲局擴大資產購買規模。「對於風險資產來說，我們處於一年中特別脆弱的時期，市場很容易動搖。」

他表示，如果國會不能在下周末前解決其在刺激方案上的分歧，那麼市場可能會開始出現「嚴重問題」。民主黨人反對一項由共和黨支持的將每周補充失業救濟金從600美元減少到200美元的計劃。

對於今年以來白銀價格已上漲了近40%，Minerd表示，銀已成為他2020年的最佳投資選擇。「在不確定的時期，貴金屬是理想的投資選擇。」

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