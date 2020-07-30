恒隆：武漢商場延期4個月開幕　現況40年未曾見過

集團執行董事陳文博表示，該項目建設進度上受到影響，較原定的進度延遲了4個月，然而，目前回復全速興建中。集團在項目內為員工進行核酸檢查，讓工人可安全返回工作。

該項目招租進度方面，他表示之前一度受到影響，但現在招租工作已回復，目前招租率接近60%。管理層補充，其中寫字樓部分可望今年11月陸續入伙。商場部分預計明年第一季或第二季初開幕。

此外疫情對集團的零售租賃影響成記者提問焦點。集團行政總裁盧韋柏表示，上半年一定受到影響，但自7月開始，內地零售以「V形」反彈，勢頭強勁，集團給內地租戶的租金寬免經已在6月完結入帳。

他表示，當中以奢侈品的反彈最顯著，估計與內地人留在本地消費有關，相信這趨勢會持續，有信心下半年會繼續做好。

香港方面，盧氏稱，7月上半月租戶銷售反彈，但在7月15日後疫情第三波以來，又再受到影響。恒隆會對受影響租戶繼續提供租金寬免，金額將會就個別租戶情況來決定。香港零售何時可以恢復，需視乎疫情何時受控。

董事長陳啟宗表示，目前市況是他入行40年以來所未曾遇見過的。目前生意人主要面對三項情況，一是疫情，二是「去年的暴動會否翻生」，三是中美冷戰全面展開，令他暫時看不清市況。他過往曾說集團的策略是擁抱熊市，然而，他在業績會上表示，「擁抱熊市唔代表擒青，仍然要睇定啲」。

至於樓市，首席財務總監何孝昌相信疫情對樓市成交量和金額，都有影響，樓價可能會稍為回調。但他強調，香港對居住需求「有咁上下」，故預計未來12個月樓市不會有太大改變。

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