【市後重點睇】港匯呈強　道期跌185點

美匯指數報93.55，離岸人民幣(CNH)企7.0049，港匯偏強，企7.7501，美元兌日圓處105.07，歐元報1.1756，英鎊見1.2984。金價反覆處1,956美元。布油跌0.87%至43.37美元，紐油跌1.02%至40.85美元。道指期貨跌185點。歐股低開，法、英、德股分別跌0.36%、0.76%及1.48%。

●市後關注點

-20:30 美國第2季國內生產總值(GDP)；美國上周首次申領失業救濟人數

-恒隆地產半年轉蝕逾25億元，中期息0.17元。

-恒隆集團半年轉蝕15億元，中期息19仙。

-渣打上半年稅前基本盈利跌25%，信貸減值飆5倍。

-渣打預警下半年收入下降，力控全年支出不逾百億美元。

-傳渣打擬啟動新一輪全球裁員計劃，涉及數百人。

●A股快報：滬綜指收跌7點，外資淨賣出63億人民幣。

●亞洲股市：日股收跌57點，台股創新高。

●【旅業蕭條】空中巴士次季虧損12.3億歐元。

●華爾街投資大師：美股面臨風險，利率可能「見負」。

●加拿大礦業公司舵手預期，金價或推升至2,500美元。

●世界銀行料今年中國GDP增長1.6%，明年增7.9%。

●高通季績勝預期盤後飆一成，與華為達成新許可協議。

●【去美元化】金價銀價回軟，比特幣企穩11,000美元。

●新加坡金管局擴大美聯儲600億美元掉期安排。

●【果粉注意】蘋果iPhone 12或延後推出？

●新冠肺炎：上半年全球黃金需求減少6%。

●三星電子經營溢利按年增23%，擬推摺芒新手機。

●報告：華為次季智能手機出貨稱全球，首度超越三星。

●中國經濟：

-內地上半年遊戲銷售收入按年增兩成。

-上半年鋼材產量增長2.7%。

-內地黃金相關企業16.2萬家，廣東佔近三成。

-中國無實際需求仍大手採購美國棉花，原因係...

-人行連月收水，7月資金淨回籠勢創年內最高。

●金管局：銀行體系流動性充裕，外匯及貨幣市場有序運作。

●滙豐銀行最優惠利率維持5厘不變。

●經絡：資金「水浸」料續湧港，拆息或下試0.2厘水平。

●萊坊：次季全球豪宅樓價僅微升，香港跌1.6%。

●調查：上半年香港仍是全球樓價最貴城市。

●【大行報告】摩通睇好物管股，籲績前可買。

●虛銀匯立銀行推GoSave存款產品，年利率高達4.5厘。

●駿隆：7月MPF平均回報4.3%，人均賺9,596元。

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