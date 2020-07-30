【市後重點睇】港匯呈強 道期跌185點
2020年07月30日 16:10
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美匯指數報93.55，離岸人民幣(CNH)企7.0049，港匯偏強，企7.7501，美元兌日圓處105.07，歐元報1.1756，英鎊見1.2984。金價反覆處1,956美元。布油跌0.87%至43.37美元，紐油跌1.02%至40.85美元。道指期貨跌185點。歐股低開，法、英、德股分別跌0.36%、0.76%及1.48%。
●市後關注點
-20:30 美國第2季國內生產總值(GDP)；美國上周首次申領失業救濟人數
●港股在期指結算日收跌，恒生指數兩萬五關得而復失，全日收報24,710點，跌172點或0.69%；主板成交1,283億港元。https://bit.ly/39QEW8V
-恒隆地產半年轉蝕逾25億元，中期息0.17元。
-恒隆集團半年轉蝕15億元，中期息19仙。
-渣打上半年稅前基本盈利跌25%，信貸減值飆5倍。
-渣打預警下半年收入下降，力控全年支出不逾百億美元。
-傳渣打擬啟動新一輪全球裁員計劃，涉及數百人。
●A股快報：滬綜指收跌7點，外資淨賣出63億人民幣。
●亞洲股市：日股收跌57點，台股創新高。
●【旅業蕭條】空中巴士次季虧損12.3億歐元。
●華爾街投資大師：美股面臨風險，利率可能「見負」。
●加拿大礦業公司舵手預期，金價或推升至2,500美元。
●世界銀行料今年中國GDP增長1.6%，明年增7.9%。
●高通季績勝預期盤後飆一成，與華為達成新許可協議。
●【去美元化】金價銀價回軟，比特幣企穩11,000美元。
●新加坡金管局擴大美聯儲600億美元掉期安排。
●【果粉注意】蘋果iPhone 12或延後推出？
●【深度解構】中美冷戰經濟攬炒，呢個地方有望幸免於難⋯ https://bit.ly/3hTJo9l
●新冠肺炎：上半年全球黃金需求減少6%。
●三星電子經營溢利按年增23%，擬推摺芒新手機。
●報告：華為次季智能手機出貨稱全球，首度超越三星。
●中國經濟：
-內地上半年遊戲銷售收入按年增兩成。
-上半年鋼材產量增長2.7%。
-內地黃金相關企業16.2萬家，廣東佔近三成。
-中國無實際需求仍大手採購美國棉花，原因係...
-人行連月收水，7月資金淨回籠勢創年內最高。
●金管局：銀行體系流動性充裕，外匯及貨幣市場有序運作。
●滙豐銀行最優惠利率維持5厘不變。
●經絡：資金「水浸」料續湧港，拆息或下試0.2厘水平。
●萊坊：次季全球豪宅樓價僅微升，香港跌1.6%。
●調查：上半年香港仍是全球樓價最貴城市。
●【大行報告】摩通睇好物管股，籲績前可買。
●虛銀匯立銀行推GoSave存款產品，年利率高達4.5厘。
●駿隆：7月MPF平均回報4.3%，人均賺9,596元。
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