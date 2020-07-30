中國經濟：商務部指逾99%外資將繼續在華投資經營

中國商務部發言人高峰表示，目前全球經濟發展及貿易投資不穩定因素增多，國際市場需求低迷，貿易保護主義上升，外部環境不確定增加，中國外貿發展面臨的形勢依然嚴峻，下一步將及時推出新的政策措施，做好穩外貿工作。

今年以來，外商投資法及實施條例正式實施，全面取消商務領域外資企業設立及變更的審批和備案，實施訊息報告制度，大幅減少負面清單，營商環境進一步改善，投資自由度便利度進一步提高，外資企業的獲得感進一步增強。據該部門近期一項問卷調查顯示，99.1%受訪外資企業表示將繼續在華投資經營。

值得留意的是，今年上半年內地實物商品網上零售額達4.35萬億元人民幣(下同)，按年增長14.3%。整體網絡購物用戶人數比去年增長一億人，同時主要網絡零售平台店舖數量亦按年增3.8%。其中，跨境電商增長快速，據海關數據，1至5月跨境電商零售進出口商品總額達717.3億元，反映電商平台成為外貿企業拓展內銷市場的重要渠道。

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