星展香港：「後疫情時代」利新經濟股　恒指年底望28600點

星展香港投資總監辦公室高級投資策略師李振豪在電話會議上表示，全球在未有新冠肺炎疫苗前，疫情反覆有利新經濟和科技企業的發展，舊經濟受疫情打擊而滯後。他預計第三季將於國家、股票和行業三大層面出現復甦分歧，惟在全球央行「放水」及低息環境下，風險資產獲資金支持，投資者宜投資以讓資產增值。

該行預期下半年的投資主題為「後疫情時代」，範疇涵蓋隨時隨地工作，即隨身電子產品需求急升，有利晶片、5G手機及配套設備行業發展；「宅經濟」興起帶動電競串流直播，令電腦硬軟件規格升級。另外，疫情令各國反思全球供應鏈集中於中國的問題，該行預測不少企業將中低端生產線遷移至東南亞國家，以減省成本和分散物流運送風險，形成供應鏈多元化現象。

李氏指出，下半年的資產配置策略應為「增長與防守並重」，增長型股份主要以科技行業為主，包括5G、半導體、電競、電商、醫療保健等，它們目前的盈利能力和增長勢頭拋離其他行業；防守型股份則確保有穩定收益，包括房託基金(REITS)、中資銀行、成熟和亞洲市場的高級別投資債券、基建、房地產債券等。

股市方面，李氏認為疫情總會過去，股市長期向好，予恒生指數年底目標價28,600點，即過去5年市盈率平均值約11.1倍。黃金方面，李氏預期全球經濟衰退和債息偏低支持金價走勢，預計金價年內可望2,100美元水平。

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