九龍倉置業半年轉蝕44億　前景如何只能待疫苗早日面世

集團業績以「新冠疫情摧毀全球經濟」為題，指面對前所未見的疫情爆發，集團亦不能幸免於難，上半年為租戶提供超過十億元現金紓緩。在嚴峻的市場實況下，租賃續約面對沉重壓力，內地情況較世界其他地區為佳，經濟活動明顯重啟。然而，疫情何時完結無法可靠預測，只能先待疫苗早日面世。

集團表示，香港陷入前所未見的危機已超過一年。本地局勢自2019年中開始持續不穩，兼逢疫情於今年初大規模爆發，引致雙重打擊。在社交距離規定下本地消費疲弱，除了5月/6月錄得零確診而得以在一段時間內反彈，而且集團亦致力推出市場推廣計劃刺激旗下商場強勁表現。集團亦指出，酒店業首當其衝，入住率暴跌至個位數。本地及全球零售銷售皆受到前所未有的壓力。寫字樓租賃市場顯著放緩，企業重新審視擴展計劃並實施節省成本措施。

由於疫情嚴重打擊集團各業務層面，收入下降20%，營業盈利及基礎淨盈利皆下降26%。此外，業績亦包括就集團旗下投資物業的一項龐大而未變現重估虧損及就集團旗下酒店的一項龐大減值撥備。以上各種因素導致出現股東應佔虧損44億元，按年倒退接近115億元。

其中，海港城整體收入(包括酒店)下跌28%及營業盈利下跌30%。商場收入下跌30%及營業盈利下跌33%。由於疫情拖慢商戶的新投資，6月底錄得的出租率為90%。

寫字樓方面，集團指出，因營商前景不明朗，企業紛紛暫緩作出承租決定，導致市場淡靜，租務成交疏落。集團去年將港威豪庭改建為寫字樓，令寫字樓面積新增36萬平方呎，今年6月底的出租率略為下降至86%。即使平均租金壓力上漲，收入仍維持隱定。

由於全球實施旅遊限制，導致客房和宴會出現取消預訂的情況，馬哥孛羅香港酒店、港威酒店及太子酒店皆深受影響。平均入住率於期內暴跌至20%。這為太子酒店提供機會，自2月起暫時停業作徹底翻新，並計劃於明年第一季重開以全新面貌示人。

時代廣場整體收入下降19%及營業盈利減少21%，反映租戶在前景不明下對承租顯得猶豫。時代廣場的業務因疫情和社交距離措施而大受影響，國際品牌普遍暫停或押後拓展計劃，部分商舖更開始整合在香港的業務。由於市道低迷，商場收入減少23%及營業盈利下跌25%，6月底的出租率降至 92%。

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