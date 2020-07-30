疫情來襲！仲量聯行料全年中小型住宅價最多跌10%

仲量聯行發表《住宅銷售報告》指出，第三波新冠肺炎疫情持續，不少新盤料將會延遲推售，預計短期內住宅成交量將顯著下跌。

土地註冊處數據顯示，第二季一手住宅平均每月成交1,383宗，高於第一季首波疫情平均每月的754宗。該行預計，不少樓盤推遲至疫情受控後才開盤，預計發售價會趨向保守。

仲量聯行香港資本市場部資深董事莫凱傑稱，儘管疫情導致市場交投及新盤推售暫緩，但住宅需求未見顯著減少，預計一手住宅將在疫情受控後反彈。

該行大中華研究部主管黃志輝表示，展望下半年，鑑於疫情爆發、經濟收縮、失業率和破產率上升，以及社會事件持續，該行對樓市維持審慎態度。不過，各國政府因應疫情所實施的貨幣政策，為市場提供了充裕的資金，有助於抵銷部分跌勢，預測全年中小型住宅價格將下跌5至10%

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