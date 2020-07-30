【財經直播】港股後市點捉路？
2020年07月30日 16:45
東網電視更多新聞短片
美國聯儲局一如預期維持息口不變，港股周四(30日)期指結算日先升後跌，高開96點後，一度重返兩萬五關口，高見25,197點，不過後勁不繼，最終收報24,710點，跌172點。期結過後港股會有咩方向？息口低企又點影響後市？
渣打集團(02888)上半年稅前基本盈利為19.55億美元，按年跌25%，符合市場預期，股價跟隨大市向下。在息口預期低企下，股份是否繼續無運行？滙豐控股(00005)下周亦公布業績，績前有咩部署策略？
另外，股王騰訊控股(00700)亦於下個月中公布業績，現時部署會否太早？金蝶國際(00268)破頂，大行野村認為其雲業務下半年會加速發展，而麥格理亦都上調股份目標價至27.5元，股份真係可以繼續睇好？
百威亞太(01876)中期多賺1.85億美元，按年跌7成，不過第二季總銷量僅按年減少6.1%，而且6月更錄得史上最高的單月銷量，績後有資金追捧。內地疫情影響下，現價仲追唔追？
《東網Money 18》搵嚟訊匯證券行政總裁沈振盈大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3.On.cc東網：
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！