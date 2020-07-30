【財經直播】港股後市點捉路？

美國聯儲局一如預期維持息口不變，港股周四(30日)期指結算日先升後跌，高開96點後，一度重返兩萬五關口，高見25,197點，不過後勁不繼，最終收報24,710點，跌172點。期結過後港股會有咩方向？息口低企又點影響後市？

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