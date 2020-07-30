渣打香港半年少賺19%　正增聘人手

不論集團或香港區，上半年的減值撥備明顯增加，渣打大中華及北亞地區行政總裁兼集團零售銀行及財富管理業務行政總裁洪丕正指，隨着經濟活動重回正軌，預計下半年減值損失有望低於上半年。香港區行政總裁禤惠儀表示，儘管區內經營收入下跌，形容表現仍然穩健，受利率下行影響，料下半年淨息差仍有下行壓力。

市傳渣打將展開新一輪重組及裁員行動，洪丕正指，不會評論有關傳聞，集團會放眼於具增長潛力地區及業務，未來將投入發展大灣區業務，料聘請約1,600人，包括前台、後台和科技等部門。禤惠儀則表示，隨着數碼化發展，香港業務現正增聘人手。

對於《港區國安法》及中美制裁的問題，禤氏稱，該集團的營運市場達16個，會謹守各地區的法律及國際準則，亦會加強與監管機構及法律部門等合作，未來續會與金管局接觸，尋求進一步指引。

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